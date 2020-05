Museum Het Toreke in Tienen blijft dicht: "Voldoende afstand houden in vroeger cellencomplex niet mogelijk" 

Het museum het Toreke was sowieso tot eind mei gesloten, een beslissing van het stadsbestuur aan het begin van de coronacrisis. Maar ook vanaf 1 juni ziet Lutgart Vrancken geen mogelijkheid tot heropening. "In het Toreke, de voormalige stadsgevangenis, kunnen wij de 1,5 meter afstand die gerespecteerd moet worden, niet garanderen. Het Toreke bestaat allemaal uit kleine ruimtes en zelfs een parcours opleggen is onmogelijk. Intussen bekijken we wel of we in de zomer een alternatief kunstparcours buiten kunnen organiseren."