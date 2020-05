Iconische Kodaksite in Koningslo wordt duurzame en groene woonwijk met 220 energieneutrale woningen

Vastgoedmakelaar Acasa wil er nu 220 energieneutrale woningen plaatsen; goed voor zo'n 58 eengezinswoningen en 162 appartementen. Auto’s verdwijnen voor 90 procent ondergronds en op de vrijgekomen plaats komt er een groene long van bijna twee hectare groot. Dat is door de stad vastgelegd in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Groenloo. Maar het meest indrukwekkende van de site is dat de nieuwe woonwijk quasi waterneutraal zal zijn. Dat wil zeggen dat het regenwater optimaal op de site zal infiltreren. En dat is opvallend want vandaag zijn er over heel Vlaanderen maar drie vergelijkbare sites.

