Leerlingen Sint-Gabriëlcollege in Boechout blijven dit schooljaar thuis en volgen afstandsonderwijs

Vanaf vrijdag kunnen de scholen weer voor een deel opengaan, maar het Sint-Gabriëlcollege in Boechout doet dat niet. “Als je alleen al naar het tweede, vierde en zesde middelbaar kijkt, hebben we meer dan 550 leerlingen. Het is niet eenvoudig om hen op een veilige afstand van elkaar te ontvangen, dus hebben we besloten dat ze de lessen verder thuis moeten volgen”, zegt directeur Filip Goossens.