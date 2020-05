Basisschool De Leertrommel in Opwijk opent pas maandag en enkel voor zesde leerjaar: "Wij zijn nog niet klaar"

Tegelijk met de lessen moet de school ook noodopvang organiseren. "Dat doen we tijdens de schooluren," vertelt Van Lemmens. "Het aantal leerlingen dat we moeten opvangen gaat in stijgende lijn. We verwachten op dat vlak wel meer problemen in juni, als nog meer mensen opnieuw moeten gaan werken. Stel dat we daarnaast ook nog bijkomende klassen moeten opstarten, dan voorspel ik grote problemen. Want volgens de huidige veiligheidsvoorschriften lukt dat gewoon niet", waarschuwt de directrice.