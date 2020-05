Let op met online informatie over corona, in eenvoudige taal

Wablieft, de organisatie die zich inzet voor helder taalgebruik, heeft op zijn website alle informatie gebundeld over het coronavirus, in eenvoudige en heldere woorden. Omdat ook VRT NWS het belangrijk vindt dat alle informatie toegankelijk is voor iedereen, nemen we de belangrijkste artikels over. Hier kan je lezen waarom je moet opletten voor valse informatie over het coronavirus.