Liveblog: Trump verplicht personeel om mondmaskers te dragen, Elon Musk heropent Tesla-fabriek ondanks verbod  

Het lichtpaneel is een installatie van de activistische documentairemaker Eugene Jarecki. In een blog legt hij uit waarop het getal gebaseerd is: 60 procent van de overlijdens had voorkomen kunnen worden als Trump de maatregelen zoals social distancing en de sluiting van scholen een week eerder afgekondigd had, op 9 maart in plaats van op 16 maart.

Jarecki, die twee keer een prijs in de wacht sleepte op het alternatieve filmfestival Sundance, zegt dat 60 procent nog een voorzichtig cijfer is. Het is een percentage dat experts half april hebben berekend op basis van veronderstellingen van dokter Anthony Fauci, de epidemioloog die als expert het Witte Huis adviseert. Hij had aangegeven dat een week vroeger de maatregelen afkondigen, levens had kunnen redden.