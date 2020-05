Luierfabrikant in Eeklo zal 80 miljoen chirurgische mondmaskers produceren per jaar

“Toen de crisis begon was onze eerste prioriteit de veiligheid van de werknemers, maar we hebben ook onmiddellijk gekeken of we zelf mondmaskers konden produceren”, legt woordvoerder Maarten Verbanck uit. “We hebben beslist om een volledig nieuwe productielijn op te zetten in onze vestiging in Eeklo. Daar kunnen we in grote oplage mondmaskers maken, de capaciteit is 80 miljoen chirurgische mondmaskers per jaar.”