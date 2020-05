M Leuven opent meteen de deuren met nieuwe tentoonstelling: "Een historisch toeval" 

Opmerkelijk bij M is dat de heropening van het museum samenvalt met de opening van de expositie rond beeldhouwers Auguste Rodin, Constantin Meunier en George Minne. "We hebben het museum moeten sluiten op het moment dat we de laatste hand aan het leggen waren aan de tentoonstelling", verduidelijkt Bary. "De tentoonstelling was echt bijna klaar, alleen het licht moest nog geïnstalleerd worden. Dat zijn we nu in orde aan het brengen. Maar dat alles heeft dus als gevolg dat we maandag niet alleen de deuren mogen openen, maar we kunnen meteen ook een nieuwe tentoonstelling presenteren aan het publiek. Dat is wel een historisch toeval."