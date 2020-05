Burgemeester en ex-burgemeester Boortmeerbeek zwaar in de clinch: "Ze is een dictator"

Eind april kreeg Michel Baert samen met twee collega-leden van de Nationale Strijdersbond van België (NSB) een coronaboete in de bus. Het drietal legde op 19 april bloemen neer aan het herdenkingsmonument van Transport XX, een jodentransport dat vanuit de Dossinkazerne in Mechelen naar Auschwitz vertrok.

"We hebben ons toen aan alle afstandsregels gehouden en er was niemand anders bij. We hebben de politie toen nergens gezien, maar toch kregen we nadien een boete in de bus. Iemand heeft mij verklikt, ja." Baert noemt geen namen, maar voor hem staat het incident wel in verband met de spanningen binnen de Open VLD-fractie. "Ik heb meer dan vermoedens dat dat er iets mee te maken heeft."