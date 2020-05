Morgen opnieuw marktkramen in Wellen

"Ik ben blij dat ik terug naar buiten kan", zegt Andy Nelissen die in Brustem ook een groenten- en fruitwinkel heeft. "Dit zijn voor marktkramers de topmaanden. En ik hou ook van de buitenlucht. Op het gemeenteplein in Wellen zijn we maar met 5 kramen. Mensen kopen daar hun waren, maar blijven niet hangen voor een lange babbel zoals op een grote markt. Daarom kunnen we daar wél en op een drukkere markt nog niet staan", zegt Andy nog.