N-VA en PS aan één tafel? "We zijn het wederzijds beu dat we elkaar het leven zuur maken"

Hoewel De Wever dat op zijn zachtst gezegd betreurt, is hij alle hoop nog niet verloren. "Er moet verantwoordelijkheid worden opgenomen. Punt." Hij pleit ervoor om "condities te creëren" waarin dat mogelijk is, "misschien met afspraken om de tijd te benutten om deftig over de toekomst te praten."

"We zijn het wederzijds beu dat we elkaar het leven zuur maken", aldus De Wever. ""Als we daarvoor een oplossing zouden kunnen vinden, kunnen we daar sterker uit komen." De N-VA-voorzitter is naar eigen zeggen "niet van inzicht veranderd" na de mislukte doorbraakpoging van midden maart.