Nieuw record voor CO2-concentratie in atmosfeer ondanks lockdown

Vorig jaar in april mat het afgelegen Mauna Loa Observatory op een vulkaan op Hawaï 413,33 ppm, nu dus 416,21 ppm.

Ook in februari en maart van dit jaar is de concentratie gestegen tegenover vorig jaar: in februari werden nu 414,11 deeltjes per miljoen gemeten, vorig jaar 411,75, in maart bedroeg de concentratie nu 414,51 ppm, vorig jaar 411,97 ppm.

Volgens de NOAA-metingen is de concentratie in april van dit jaar de hoogste sinds het begin van de metingen in 1958. Het is zo’n 800.000 jaar geleden dat de atmosfeer gelijkaardige concentraties CO2 bevatte, zo is gebleken uit onderzoek van ijsstalen. De moderne mens is zo'n 200.000 jaar oud en heeft dus nog nooit dergelijke concentraties gekend.