Ook in coronatijden moet je studiekeuze maken: UHasselt zet in op online infodag

Welke invloed de coronacrisis op de inschrijvingen gaat hebben, is koffiedik kijken. Afstand en je fysiek verplaatsen speelt geen rol bij digitale infodagen, dus is de horizon voor de jongeren wat groter. Maar even goed zou het kunnen dat ze liever kiezen voor een opleiding in de buurt, omdat het ook moeilijker is om een kot te zoeken in de huidige omstandigheden. Sarah Timmermans wil de onzekerheid nuanceren: “Een kot zoeken kan je nog de hele zomer. Op de meeste plaatsen is er geen kotschaarste. Het is beter om een goede studiekeuze te maken die echt bij je past, en dan de rest te bekijken.”