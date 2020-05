Oudste vrouw van Spanje (113) overleeft coronavirus: "Voel me goed, buiten enkele kwaaltjes"

María Branyas werd in 1907 geboren in San Fransisco, in de Verenigde Staten, waar haar vader op dat moment aan het werk was. Na in San Fransisco en New Orleans gewoond te hebben, keerde ze in 1915 per schip naar Spanje terug, waar ze op verschillende plaatsen in Catalonië heeft gewoond. Tijdens die zeereis stierf haar vader aan tuberculose (tbc). Zijn lichaam werd in zee gegooid.

De voorbije 113 jaar overleefde ze de Spaanse griep, de Eerste Wereldoorlog en de Spaanse burgeroorlog. Naar eigen zeggen heeft ze haar hoge leeftijd te danken aan heel wat geluk met haar gezondheid. Volgens haar dochter is Branyas' mentale gezondheid vandaag de dag nog steeds vrij goed, maar ziet en hoort ze niet zo goed meer.