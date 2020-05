Planeet Frank: onze weerman over de mysterieuze maan, de zekere klimaatopwarming, en de toenemende waterschaarste

De aarde warmt al decennialang op, maar of wij als mens daar voor iets tussen zitten en of we er ook iets aan kunnen doen, daar blijven veel aardbewoners heel sceptisch over. Misschien hebben ze wel een punt? Hoe zeker is de wetenschap eigenlijk over wat er ons te wachten staat? En hoe kan je duidelijk communiceren over iets wat nog moet komen en dus per definitie onzeker is?

In de vierde Planeet Frank kijken we ook naar de maan. Als we onze dichtste buur kunnen zien tenminste. Want het blijkt dat de maan soms op de meest bizarre momenten van de dag opkomt en gaat slapen. Hoe zit dat?

Voor de derde vraag gaan we naar de toekomst. Wat zijn voor ons de grootste gevolgen van de klimaatwijzigingen? Kunnen we ons wapenen tegen de snelle veranderingen? Samen met wetenschapper Marjolein Vanoppen schenkt Frank klare wijn, of nog beter, helder water.

