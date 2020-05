Politierechtbanken en vredegerechten in Vlaams-Brabant gaan pas op 18 mei open 

De zittingen zullen vanaf 18 mei heel anders verlopen. "We zorgen voor aangepaste wachtruimten. Voorts beperken we tijdens een zitting het aantal aanwezigen in de zaal. En documenten kunnen alleen overhandigd worden als men handschoenen draagt", vertelt Van Dijck. De politierechter onderstreept ook dat het gerecht tijdens deze coronacrisis nooit gesloten was. "De griffie is op een aangepaste, veilige manier blijven doorwerken. De burgerlijke zaken zijn schriftelijk afgewerkt. Strafzaken hebben we wel moeten uitstellen. Die worden hernomen vanaf juni. In september hopen we weer op volle kracht te kunnen werken om alle achterstand in te halen."