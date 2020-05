"Red onze zomer": Europese Volkspartij lanceert eisenpakket voor toerisme, morgen stelt Commissie plan voor

Kunnen we nog op reis gaan deze zomer? Het is een vraag die veel mensen zich stellen. Zullen we nog toeristen kunnen ontvangen? Die vraag stellen de miljoenen mensen die rechtstreeks of onrechtstreeks werken in de toeristische sector. Die is goed voor 10 procent van het Europese bbp en 12 procent van de werkgelegenheid, en in sommige landen ligt dat percentage nog hoger. Morgen presenteert de Europese Commissie een voorstel om geleidelijk aan, stap voor stap, reizen binnen de Europese Unie weer mogelijk te maken. Het is een moeilijke evenwichtsoefening: reisbeperkingen zijn ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus tegen te houden. Door die beperkingen weer af te schaffen, kan het virus zich misschien opnieuw verspreiden. Landen als China en Singapore zagen de voorbije weken nieuwe besmettingen opduiken bij reizigers die China binnenkwamen.