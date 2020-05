Reuzenaronskelk in Plantentuin van Meise gaat weldra bloeien: helaas enkel te volgen via livestream

De reuzenaronskelk (Amorphophallus titanum) is de ster van de Plantentuin. De plant is afkomstig uit de tropische bossen van Sumatra en heeft de grootste bloem ter wereld, die bovendien een aparte (stinkende) geur afscheidt. Die geur is bedoeld om bestuivers aan te trekken. De plant bloeit maar 72 uur, waardoor de bloem al na 3 dagen verwelkt is.