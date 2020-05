Grote zoekactie in Scheveningen naar vermiste watersporter, twee anderen overleden

De watersporters kwamen gisteren rond 19.15 uur op de zee voor Scheveningen in de problemen. Mensen alarmeerden de kustwacht, die direct een grote reddingsoperatie opstartte. Wat voor soort watersporters het waren, is onduidelijk en ook over de samenstelling en de grootte van de groep kan de woordvoerder van de Veiligheidsregio Haaglanden niets precies zeggen. Twee van de mensen die uit het water zijn gehaald, zijn overleden, een andere persoon werd naar een ziekenhuis gebracht.

Zowel op water als op de wal is gezocht naar de ene persoon van wie het zeker is dat deze nog vermist wordt. De zoekactie is even na 23 uur gestopt en is vanochtend opnieuw hervat.