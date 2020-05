Scholen mogen tot 20 in plaats van 14 kleuters in één ruimte opvangen

Vanaf vrijdag kunnen sommige leerlingen opnieuw naar school. Kleuters blijven voorlopig thuis, maar ouders kunnen wel een beroep doen op de opvang op school. De buitenschoolse opvang springt bij en is ook tijdens de schooluren open, met voorrang voor kleuters.

De veiligheidsvoorschriften op school en in de buitenschoolse opvang, die door Kind en Gezin zijn opgesteld, weken van elkaar af: in het onderwijs gold er een beperking tot maximaal 14 kinderen per lokaal, moeten leerkrachten en leerlingen anderhalve meter afstand houden en zijn mondmaskers vanaf 12 jaar verplicht. Dat leidde hier en daar tot verwarring.