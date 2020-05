Schouwburg Kortrijk krijgt waardevolle decorstukken als verjaardagsgeschenk van Leuven

Enkele jaren geleden bleken er oude, waardevolle schatten verborgen te liggen in de Schouwburg van Kortrijk: decorstukken die geschilderd zijn door Albert Dubosq. Dat was een belangrijke artiest toen de Kortrijkse Schouwburg werd gebouwd. Hij maakte ook decors voor De Munt in Brussel en Opéra Garnier in Parijs. Er bleken in Kortrijk ruim 400 doeken en panelen van hem te staan, die samen een dertigtal decors vormen: van een boereninterieur tot een Romeins paleis en een natuurlandschap.

Daar komen nu nog 13 stukken bij die eigendom waren van de stad Leuven. Ze zijn niet geschilderd door Dubosq zelf, maar door één van zijn leerlingen. De unieke collectie van de stad Kortrijk staat veilig opgeborgen in het erfgoeddepot. Maar als de coronamaatregelen het toelaten, zal een deel ervan dit jaar nog tentoongesteld worden.

Op deze website vind je nog meer foto's van decorstukken van Albert Dubosq uit de collectie van de stad Kortrijk.