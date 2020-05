Schulden? Deurwaarder kan voorlopig geen beslag leggen op uw huis of uw loon

Die mogelijkheden worden nu voor een tijdje ingeperkt: minstens tot 17 juni zal er geen beslag kunnen worden gelegd op uw loon of op het huis waar u woont (een tweede woning kan wel nog in beslag worden genomen). Voor de woning is dat logisch, zegt Bercy Slegers (CD&V), die in de commissie Justitie zit: "Mensen moeten nog altijd zoveel mogelijk thuis blijven en contacten vermijden. Het zou dan ook vreemd zijn als we nu hun woning gaan afnemen." Tegelijk wordt ook het loon beschermd, om mensen niet nod dieper in de put te duwen: “We krijgen signalen dat er meer en meer mensen een beroep doen op voedselbedeling tijdens deze crisis. Armoedeorganisaties riepen al op dat mensen in armoede het financieel moeilijk hebben om gezondheidsfacturen, of energiefacturen te betalen terwijl ze tegelijk inkomensverlies lijden. Gezinnen moeten de financiële gevolgen van de coronacrisis in het dagelijks leven kunnen opvangen. Met deze maatregelen komen we daar aan tegemoet.”