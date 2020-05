Kerk in Deurne wordt coronatestcentrum: "We werken tussen de Mariabeelden en de kaarsen"

De dokters van 'De Bres' van Geneeskunde voor het Volk in Deurne hebben een originele nieuwe praktijkruimte. "We ontvangen patiënten in de Sint-Rochuskerk op 30 meter van onze gewone praktijk", zegt dokter Anne Delespaul in "Start Je Dag". "We gebruiken het als triagecentrum voor vermoedelijke coronapatiënten. Het is belangrijk om hen te scheiden van onze andere patiënten. De gang in onze normale praktijk is erg smal. Daarom hebben we de pastoor gebeld met de vraag of we de kerk mochten gebruiken. Gelukkig was hij meteen enthousiast", zegt Delespaul.