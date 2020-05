Cafébaas uit Kapelle-op-den-Bos vindt sluikstort op zijn parking: "Bang dat ik de opruiming zal moeten betalen"

Marvin is nu bang dat hij de kosten voor de opruiming van het sluikstort zal moeten betalen. "Dat zal me gemakkelijk 800 euro kosten", schat hij. En dat is een uitgave die hij liever niet doet, want door de gedwongen sluiting van zijn café door de coronacrisis heeft hij geen inkomen. Als het moet, zal Marvin aankloppen bij het gemeentebestuur. Kleine sluikstorten komt hij wel eens meer tegen in zijn buurt, maar zo een hoop achtergelaten afval heeft hij nog nooit gezien. "Ik vind het walgelijk; ik begrijp het echt niet dat je zoiets kan doen."