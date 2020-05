Stad Antwerpen bezorgt via apotheken een stoffen mondmasker aan alle inwoners ouder dan 12 jaar

Om de mondmaskers te verdelen, werkt de stad Antwerpen samen met alle Antwerpse apotheken. De stad stuurt elke inwoner een brief. Daarin staat een apotheker in je buurt vermeld waar je het masker kan afhalen.

“Het uitdelen zal gefaseerd verlopen met andere tijdstippen per inwoner. Zo kunnen we een grote stormloop vermijden”, zegt apotheker Geert Van de Voorde. “Bovendien kunnen we ook uitleg geven over hoe je zo’n mondmasker precies moet gebruiken, want als je het verkeerd gebruikt, is het minder veilig.”