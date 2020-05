Stad Antwerpen verdeelt voedselbonnen aan kwetsbare inwoners

De vraag naar voedselhulp is enorm gestegen sinds de coronacrisis. Er zijn al verschillende organisaties die voedsel bedelen in Antwerpen, de voedselbonnen zijn daar een aanvulling op.

Met de voedselbon kan je zelf boodschappen gaan doen en word je dus sneller geholpen. De voedselbon heeft een waarde 20 euro, je kan er eten en niet-alcoholische dranken bij de Colruyt Group mee gaan kopen.

"Met de voedselbonnen willen we lange wachtrijen bij de voedselbedelingsorganisaties vermijden. Want er zijn nu ook veel nieuwe mensen die beroep op ons doen. Vaak hebben we een langer gesprek met mensen die zich aanbieden bij de voedselbedelingsorganisaties maar we willen de mensen snel helpen en daarvoor zijn voedselbonnen handig. Sommige mensen hebben bovendien maar even hulp nodig", zegt Antwerps schepen voor onder meer Armoedebestrijding Tom Meeuws (SP.A).

De voedselbonnen worden verdeeld door de sociale partners, zoals de voedselbedelingsorganisaties. Het heeft dus geen zin om naar de stad te bellen om de voedselbonnen te krijgen. In totaal voorziet de stad zo'n 7.500 voedselbonnen van 20 euro per week voor alleenstaanden en 40 euro voor gezinnen.