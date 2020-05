Terug naar school na 8 weken: "Liever echte juf dan mama als leerkracht" en "Zorgen over emotionele impact"

Philippe Van Herk uit Blankenberge merkt dat zijn kinderen zich thuis vervelen. Volgens hem is het tijd dat ze weer naar school kunnen, maar organisatorisch is dat makkelijker gezegd dan gedaan: “Katho heeft les van 8 tot 16 uur, Yaro gaat naar de opvang. Mijn vriendin is zorgkundige en ik werk in de voedingssector. We hebben heel onregelmatige uren, waardoor het op sommige dagen onhaalbaar is om hen te brengen en te halen. Het is dankzij de goodwill van mijn ex-vrouw dat we alles gebolwerkt krijgen.”

Lees verder onder de video: