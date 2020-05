Muziek in plaats van zoetigheid voor personeel AZ Alma in Eeklo door The Starlings: "We willen er geen diabeten van maken"

"We gaan hier op bijna elke afdeling een nummer spelen om het zorgpersoneel een hart onder de riem te steken. Het is de Dag van de Verpleegkunde en het harde werk van de afgelopen weken en maanden mag beloond worden", vertelt zanger Tom Dice die zelf ook afkomstig is uit Eeklo. Zijn vriendin Kato en muzikale partner in hun groepje The Starlings was heel enthousiast: "We zijn al wakker van 05.00 uur en het wordt een lange dag. Maar we zien het heel erg zitten, want het zorgpersoneel is dat meer dan waard."