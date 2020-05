Theater via WhatsApp: “Voor de prijs van een gin-tonic entertainen we jou drie weken”

Ondertussen verkocht het collectief al meer dan 4.000 tickets aan 12,5 euro per stuk. “Voor een prijs van een gin-tonic entertainen we je drie weken”, lacht Scheepers. Daarnaast is er nog een extraatje. Op Facebook werd een besloten groep aangemaakt. Die groep dient als een soort digitaal foyer. “Mensen die de voorstelling gezien hebben, kunnen daar dan bespreken wat ze er van vonden. Dat levert heel erg grappige berichten op.”

Zelf is Scheepers zeer tevreden met het concept. “Het was voormalig Brits premier Winston Churchill die zei dat je een goeie crisis nooit zomaar verloren mag laten gaan. Ik zag een gat waar nog niets was en ik ben er dan maar ingesprongen. Momenteel bekijken we ook of we dit concept op de internationale markt kunnen brengen.”