Tijdelijk mobiliteitsplan van Geraardsbergen na twee dagen alweer afgeschaft

" Iedereen mag weer autorijden en parkeren in de centrumsteden", zegt schepen Ann Panis (Open Vld). "We hebben gezien dat iedereen de veiligheidsmaatregelen zeer nauwgezet heeft gevolgd. Er is voldoende afstand mogelijk, de winkeliers hebben ook veel veiligheidsmaatregelen genomen en er is geen sprake van lange rijen met wachtende mensen ", zegt de schepen nog. "We vonden het dus veilig genoeg om de situatie weer om te buigen en iedereen in het centrum toe te laten. We blijven de situatie op de voet volgen en als we zien dat er teveel volk is én dat de veiligheid niet kan gegarandeerd worden, dan kunnen we nog altijd nieuwe maatregelen nemen. Maar nu is dit niet nodig en vanaf woensdag wordt het weer zoals voor de corona crisis."