Tijdens coronacrisis toch nog bijna 2.000 ondernemers gestart in provincie Antwerpen

De afgelopen maanden, tijdens de coronacrisis, zijn in de provincie Antwerpen bijna 2.000 nieuwe zaken opgericht. Dat is een pak minder in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, maar ondernemersorganisatie Unizo Antwerpen is toch blij verrast dat heel wat starters zich zelfs in deze moeilijke tijden niet hebben laten afschrikken.