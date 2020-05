Uitbreiding Remostort opnieuw van de baan

Provincie Limburg gaat nu bekijken hoe het verder moet. Gedeputeerde Inge Moors (CD&V) gaat de uitspraak bestuderen, maar ze had gehoopt op een aanvaardbare oplossing met een duidelijke eindtermijn en maatregelen rond geurhinder. Moors vraagt zich ook af wat het alternatief is: "Zelden of nooit hoor ik een realistisch alternatief. Iedereen heeft afval, en zo is er ook bedrijfsafval, die hoort bij onze economische activiteit. Wat zijn de alternatieven als het daar niet meer gestort kan worden?"

Voka Limburg roept op dat de betrokkenen opnieuw in overleg gaan. "Deze uitbreiding is vooralsnog de beste oplossing voor de afvalverwerking. Indien er alternatieve oplossingen zijn, is het hoog tijd om daarover in dialoog te gaan", zegt de werkgeversorganisatie.