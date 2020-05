UZ Leuven start grootschalige studie naar het toedienen van plasma aan COVID-19-patiënten

“De patiënten die we bij de studie betrekken, liggen allemaal in het ziekenhuis maar worden nog niet beademd”, licht professor Meyfroidt toe. “We hopen dat het plasma hen geneest en ook voorkomt dat ze aan een beademingstoestel belanden. We willen dus de patiënten helpen, maar ook de maatschappij. Want als te veel COVID-19-patiënten tegelijk kunstmatige beademing nodig hebben, dan dreigen onze intensive care afdelingen overbelast te geraken.”