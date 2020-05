Vanaf volgende week draag je verplicht een mondmasker in recyclageparken IVAREM

“De meeste coronamaatregelen worden gerespecteerd, maar we zien de aandacht wel week na week verslappen. Mensen houden steeds minder afstand van elkaar én van de recyclage-parkwachters", zegt Koen Anciaux, voorzitter van IVAREM. Daarom zien ze geen andere optie dan bezoekers te verplichten om een mondmasker te dragen. Een sjaal of bandana is niet toegelaten. Het moet een herbruikbaar of chirurgisch mondmasker zijn. Je kan ook ter plaatse een mondmasker kopen voor 1 euro. De regel gaat vanaf volgende week maandag van kracht in de recyclageparken van IVAREM in de streek rond Mechelen, Lier en Duffel.