Weer naar de kapper en buiten sporten in een groep van 20: dit zal de Veiligheidsraad straks mogelijk beslissen

Het is ook uitkijken naar wat de Nationale Veiligheidsraad zal beslissen over sportactiviteiten. Momenteel mogen we met maximum twee mensen afspreken om buiten te sporten, op voorwaarde dat voldoende afstand mogelijk is. Sportwedstrijden zijn verboden tot 31 juli, besliste de vorige Veiligheidsraad. Maar de regionale ministers van Sport en de sportfederaties hebben intussen samengezeten om een advies te maken over wat er zou kunnen tussen nu en 31 juli en wat daarna.

Vanaf maandag zouden volgens dat advies alle sportactiviteiten weer mogelijk zijn voor kinderen tot 12 jaar. Voor wie ouder is dan 12 zouden trainingen in de buitenlucht kunnen met een groep van maximum 20 mensen, en met respect voor het afstand houden van elkaar. Een groepje wielertoeristen zou dus vanaf maandag weer samen kunnen gaan rijden.

In de loop van de maand juni zouden binnensporten weer geleidelijk toegelaten worden. Eerst beperkt in een groepje van drie, later uitgebreider. Dat is bijvoorbeeld belangrijk voor fitnesscentra. Vanaf 1 augustus zouden sportwedstrijden opnieuw mogelijk zijn, met beperkt publiek tot 2.000 toeschouwers. Vanaf 1 september zouden grotere sportmanifestaties kunnen.

Het gaat voor alle duidelijkheid om een advies, de Nationale Veiligheidsraad kan daar nog dingen aan veranderen.