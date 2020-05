Verpleegkundigen: "Elke dag applaus doet deugd, maar heikele punten moeten structureel aangepakt worden"

In deze coronacrisis wordt dagelijks klokvast om 20 uur geapplaudisseerd voor het zorgpersoneel. En op deze 200e geboortedag van oerverpleegster Florence Nightingale worden de verpleegkundigen extra in de bloemetjes gezet. Maar de coronacrisis heeft ook een aantal pijnpunten in de zorg blootgelegd. In “De ochtend” op Radio 1 legt Vbvk-voorzitter Pascal Vanmeenen de vinger op de wonde.

Vanmeenen hekelt in de eerste plaats het grote verschil in opleidingsniveau tussen de verschillende verpleegkundigen in België. Er zijn drie opleidingsniveaus: