Voor een volledige heropstart van de economie is het wachten op een vaccin

Bij onze zuiderburen zien we dat de Franse bevolking de aangekondigde versoepelingen wel ondersteunt, maar 63% zegt zich toch zorgen te maken over het openen van de economie. Ook in Duitsland meent de helft van de bevolking dat de openstelling van de economie te snel gaat. Eind april mochten de Duitsers opnieuw kleine shops bezoeken. Het gros verkoos echter thuis te blijven.

Zeer opmerkelijk ook is het gelijkaardige consumptiepatroon van de Zweden en de Denen. In Denemarken, waar een strenge lockdown was opgelegd, daalden de uitgaven aan diensten, reizen en ontspanning met 80%. In Zweden ook, maar daar golden nagenoeg geen restricties en ging het dus echt om een persoonlijke keuze uit vrees voor besmetting. Zonder vaccin blijft die vrees aanwezig.