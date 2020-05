Vorstschade voor Haspengouwse wijnboeren: tot kwart van de percelen vernield

Het zijn vooral de lager gelegen percelen die last hadden van die nachtvorst. Joyce van Rennes van het wijnkasteel van Genoelselderen in Riemst noemt de situatie voor dit jaar dramatisch: "5 van de 22 hectare is volledig bevroren. We hebben hier tot -4,5 graden gehad."

Ook bij wijndomein Gloire de Duras in Sint-Truiden zijn er wijnstokken door de vorst geraakt. Op het domein zijn maatregelen genomen om de schade zo veel mogelijk te beperken, zegt Peter Nijskens: "Vanmorgen heb ik met potten gestookt en machines gebruikt die warme lucht blazen." Maar het domein had al vorstschade van eerdere vriestemperaturen vorige week. Die nachtvorst was toen onverwacht.

Ook in domein Hoenshof in Borgloon zijn de lager gelegen percelen geraakt. "Het gaat vooral om percelen van het Hoenshof zelf", zegt Jeroen Houben. "En enkele fruittelers in de buurt die voor ons druivenstokken hebben geplant, hebben potten gebrand, want we hebben toch een temperatuur van -2 graden gehad."