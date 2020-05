Vossenweesje gevonden in kippenren in Zwalm: "Moeder waarschijnlijk vast in een klem"

De familie Pletinckx uit Zwalm wist niet wat hen overkwam. Achter de afsluiting van hun kippenren zagen ze een jong diertje dat hen met heldere oogjes aankeek. "Eerst dachten we dat het een marter was, maar toen we dichter gingen kijken hadden we door dat het een vossenwelpje was." De familie zat met heel wat vragen en begreep niet hoe het kleine diertje zonder moeder daar was gekomen. "Het beestje was zeer tam en liet zich makkelijk oppakken. We hebben het naar het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren in Merelbeke gebracht. " Dat bleek een goeie beslissing te zijn, want moederziel alleen had het beestje het niet gered"