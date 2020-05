Waasland Shopping Center test nieuw toegangssysteem: "Als je je handen ontsmet, gaat de poort automatisch open"

“De “Solotion” is het eerste volautomatische toegangssysteem dat handhygiëne verplicht”, legt Peter Mariën van House of Entertainment uit Aalst uit bij Radio 2 Oost-Vlaanderen. “Het handige is dat het systeem op alle bestaande toegangssystemen kan worden toegepast. Als mensen binnen willen in een bepaalde ruimte, moeten ze eerst bij een automatische zeepdispenser handgel nemen. Van zodra dat gebeurd is, krijg je groen licht en kan je naar binnen. Als je je handen niet ontsmet, blokkeert het systeem, en is het onmogelijk om binnen te geraken.”