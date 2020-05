Wandelaar vindt zak vol slangen in Dender

Een koningspython is een niet-giftige wurgslang die tot 1,5 meter lang en ook 20 jaar oud kan worden. De slang ziet er erg indrukwekkend uit maar is zelden agressief en ongevaarlijk voor de mens. De koningspython leeft in het wild in Afrika, in de buurt van water. De slang doet het goed in een warm en droog klimaat, de koude Dender is niets voor een koningspython. Drie dieren overleefden het dan ook niet.