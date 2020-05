Wat dacht u van een portie mondmasker-humor?!

Ze zijn niet meer weg te denken uit ons straatbeeld en ze zouden er ook nog wel eens lang kunnen blijven: mondmaskers. Niet dat het altijd even evident is waar, wanneer of hoe we ze moeten dragen. Die onduidelijkheid biedt natuurlijk een bron aan mogelijkheden voor creatieve geesten op sociale media, waarbij humor nooit ver weg is. En dan hebben we het niet over onze 'onhandige Harry', minister Koen Geens, die een kleine 2 weken geleden stuntelend zijn mondmasker probeerde aan te doen.