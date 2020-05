16 kinderen en 3 begeleiders kinderopvang Westrozebeke in thuisquarantaine

"We hebben inderdaad vorige week het bericht gekregen dat een papa van een kindje besmet is met COVID-19 en dat ook het kindje zelf symptomen vertoont", bevestigt burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open VLD) van Staden.

De gemeente besliste om de ouders van de andere kinderen een brief te sturen met de vraag om alert te zijn. "Sinds zaterdag zijn er echter nieuwe richtlijnen van kracht. Daarom hebben we beslist om alle 16 kinderen die in contact gekomen zijn met het kindje in kwestie 14 dagen in thuisquarantaine te plaatsen."

In de crèche blijft nu nog één begeleidster over, zij was vorige week niet aanwezig. Andere kinderen blijven welkom voor buitenschoolse opvang maar die zijn er voorlopig amper.