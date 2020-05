Zelfmoordaanslag op begrafenis en aanval op moederkliniek Artsen Zonder Grenzen in Afghanistan

De aanval in Kaboel is nog niet opgeëist. Het is ook nog onduidelijk waarom precies dit ziekenhuis een doelwit was. De taliban, die net als IS in en rond Kaboel geregeld aanvallen uitvoeren op het leger, de politie en de bevolking, ontkennen verantwoordelijk te zijn voor de aanval op het ziekenhuis. Ook de aanslag op de begrafenisplechtigheid is niet het werk van de taliban, liet een woordvoerder van de militie weten. IS heeft nog niet gereageerd. De wijk waar het ziekenhuis staat, met een grotendeels sjiitische bevolking, was in het verleden al geregeld het doelwit van aanslagen door IS.