Zwaneneieren gestolen in Schoten: "Dit is het werk van stropers"

"Vanmiddag ga ik op vraag van de gemeente het zwanennest aan de E10-plas inspecteren", zegt Marcel Peeters van VOC Brasschaat-Kapellen in "Start je dag". "Als een vos of marterachtige de eieren heeft opgegeten, zie je dat aan het nest. Maar in acht van de tien gevallen zijn er stropers langsgeweest. Ze roven de eieren uit het nest en broeden ze uit in broedkasten. Vervolgens ringen ze de jonge knobbelzwanen en kunnen ze legaal verkocht worden. Dat levert al snel 60 euro per vogel op."