Zwembadredders leren reanimeren met mondmaskers en een beademingstoestel: "Mond-op-mond kan niet meer"

De redders proberen zo goed mogelijk een veilige afstand te bewaren in het zwembad, ook bij een reddingsoperatie. “De redders hebben een reddingkussen, een soort opblaasbare banaan. Een slachtoffer kan dat kussen grijpen om op veilige afstand van de redder te blijven. Als het slachtoffer bewusteloos is, kan de redder ook een reddingsgordel gebruiken waaraan het slachtoffer vastgehaakt kan worden”, legt Logghe uit. In het water zelf is er weinig besmettingsgevaar, het coronavirus wordt niet via zwembadwater overgedragen. “Toch is afstand belangrijk omdat slachtoffers rechtstreeks in het gezicht van een redder kunnen ademen en dan is er natuurlijk wel een risico op besmetting”, benadrukt Logghe.

