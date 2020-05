Kenner André Vermeulen over 65 jaar Songfestival: "2 keer was België nog dicht bij winst" en "organisatie koestert holebifans"

Amper 11 was hij, toen André Vermeulen het Songfestival ontdekte in 1967. "Ik was meteen verkocht", zegt hij daarover. De grootste muziekwedstrijd ter wereld heeft hem daarna nooit meer losgelaten. Begin 90 werd Vermeulen commentator voor de VRT, en de voorbije decennia maakte hij tal van journaalreportages over kandidaten en hun prestaties op het Europese muziektoneel.

Met amper één overwinning in 65 jaar tijd behoort België zeker niet tot de meest succesvolle Songfestivallanden. Al had dat volgens Vermeulen anders kunnen lopen. Samen met hem blikken we terug op het moment dat België op een zucht na won in 2003, en dat de beste Belgische kandidaat in lange tijd kans maakte op de winst in 2015. En dat is er nog de vraag van één miljoen: bestaat er een gouden formule om het Songfestival te winnen? En waarom houdt de holebigemeenschap eigenlijk zo van het Songfestival? André Vermeulen heeft er een verklaring voor.