Antivervelingspakket voor oudere inwoners Asse: "Kruiswoordraadsels en tijdschriften om bezig te blijven"  

Ook aan de oudere inwoners in de gemeente wordt gedacht. "Wij gaan onze oudere inwoners verrassen met een telefoontje. Daarnaast mogen ze ook een pakket verwachten met kruiswoordraadsels en tijdschriften. Dat antivervelingspakket zijn we nog wat aan het uitwerken, maar het is dus inderdaad de bedoeling dat de ouderen op deze manier een bezigheid hebben." Intussen wordt er ook al nagedacht over een gelijkaardig pakket voor kinderen.