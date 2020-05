Antwerps stadsarchief en MAS leggen een corona-archief aan (en jij kan hen daarbij helpen!)

Het straatbeeld is de afgelopen weken drastisch veranderd. Het Stadsarchief en het MAS doen een oproep. Iedereen die materiaal heeft die over deze coronatijden kan getuigen, mag zich melden. "Deze uitzonderlijke tijd gaan we hopelijk niet meer meemaken, maar dat wil niet zeggen dat we dit hoofdstuk moeten vergeten", zegt Antwerps schepen voor Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA). "Onze musea en erfgoedinstellingen zijn goed geplaatst om allerhande objecten en herinneringen te bewaren en zo te ontsluiten naar toekomstige generaties.”

Tot 30 juni kan iedereen voorstellen indienen via coronacrisis_archief@antwerpen.be. Affiches, lakens, spandoeken, berichten, tekeningen, brieven, maar ook mondkapjes, beschermmateriaal, foto’s en filmpjes zijn welkom. Ook dagboeken zijn van onschatbare waarde.