Ook barbiers mogen maandag weer aan de slag: "Baarden trimmen met mondmasker wordt een uitdaging"

"We zijn klaar om maandag weer open te gaan", vertelt Piet van Vegas Barbier & Haarsnijder in Wilsele bij Leuven. "We voorzien mondmaskers voor onszelf en onze klanten en de stoelen staan nu verschillende meters uit elkaar." De Veiligheidsraad verplicht in principe zowel de barbiers zelf als de klanten om een mondmasker te dragen. Maar een baard trimmen bij iemand die een mondmasker draagt, wordt moeilijk. "We hebben een gelaatsscherm voorzien om zo contact te vermijden en we dragen sowieso handschoenen. We hopen dat we op die manier baarden mogen trimmen, maar onze beroepsorganisatie moet ons daar nog over inlichten. Als zij het toch zouden verbieden, dan zullen we ons daar aan houden."

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) liet na de persconferentie van de Veiligheidsraad verstaan dat klanten het masker zeker moeten dragen bij het binnenkomen en het naar buitengaan, maar niet noodzakelijk tijdens de hele knipbeurt. Kappers werken intussen aan alternatieve oplossingen.